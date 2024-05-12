Замена розетки в доме: пошаговая инструкция

Главным требованием к электрооборудованию является безопасность его эксплуатации, поэтому розетки с признаками неисправности, независимо от степени рабочего состояния, подлежат срочному ремонту или замене.
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