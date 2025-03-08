Влияние сознания на ДНК

Валерий Холодок

Здравствуйте все, здравствуйте, Александр Николаевич. В сущности эта статья может являться продолжением статьи:"Прошлая жизнь. Зачем нужно перевоплощение?" Вначале, думаю, что необходимо разобраться с некоторыми мыслями из этой статьи, т.е. уяснить для себя суть информации, которая содержится в этих мыслях, а уже потом говорить о Информационном Пространстве и о Пространстве МАТЕРИИ и чем они отличаются. Но всё же подожду, может кто выскажет свои мысли по этому поводу. А пока, всем всего доброго и с праздником всех женского пола.