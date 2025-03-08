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Велемудр. Мир тесен.

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  • Investments
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  • Валерий Холодок
    Здравствуйте все, здравствуйте, Александр Николаевич. В сущности эта статья может являться продолжением статьи:"Прошл...Влияние сознания ...
  • Александр Николаевич
    Важны образы которые мы создаемВлияние сознания ...

Влияние сознания на ДНК

Влияние сознания на ДНК

Сегодня вашему вниманию хочу предоставить очень интересную информацию о человеческом ДНК и его влиянии на судьбу человека.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Важны образы которые мы создаем
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20 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте все, здравствуйте, Александр Николаевич. В сущности эта статья может являться продолжением статьи:&quot;Прошлая жизнь. Зачем нужно перевоплощение?&quot; Вначале, думаю, что необходимо разобраться с некоторыми мыслями из этой статьи, т.е. уяснить для себя суть информации, которая содержится в этих мыслях, а уже потом говорить о Информационном Пространстве и о Пространстве МАТЕРИИ и чем они отличаются. Но всё же подожду, может кто выскажет свои мысли по этому поводу. А пока, всем всего доброго и с праздником всех женского пола.
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18 час.
Investments
Очень интересная статья!!!
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15 час.
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