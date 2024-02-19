Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Андрей
    врагов ,сволочей и хайпожёров у нас хватает. Таких надо выявлять и хотя бы ставить" клеймо" типа" иноагент" , что бы ...Мигранты саботиру...
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Пророчество Никиты Михалкова сбылось: Нарусову видимо все же выгонят из Совета Федерации. Сенаторша договорилась до увольнения

Пророчество Никиты Михалкова сбылось: Нарусову видимо все же выгонят из Совета Федерации. Сенаторша договорилась до увольнения

Интересная жизнь с Vera Star Фото: newsland.com Наверняка все в курсе, что мать известной журналистки Ксении Собчак, сенатора Людмилу Нарусову, лишили права на посещение заседаний Совета Федерации, на которых будут так или иначе присутствовать документы содержащим гостайну.

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Комментарии
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N
Nata
Пустите Дуньку в Европу!
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18 час.
Уя
Уфимцев я
Да нет, пока наш Гарант на своем месте, этим двум сукам ГАРАНТИРОВАНО сытое,  беззаботное и неприкосновенное существование... Что бы они обе ни делали. Потому как Он своему патрону обещал... Ах да, и еще - Он &quot;своих&quot; (!) не бросает. Нам остается только ждать...
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18 час.
В С
Запросто свалят. Так же как рыжий и лучший экономист в мире кудрин.
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18 час.

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