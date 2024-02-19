Пророчество Никиты Михалкова сбылось: Нарусову видимо все же выгонят из Совета Федерации. Сенаторша договорилась до увольнения

Уя

Уфимцев я

Да нет, пока наш Гарант на своем месте, этим двум сукам ГАРАНТИРОВАНО сытое, беззаботное и неприкосновенное существование... Что бы они обе ни делали. Потому как Он своему патрону обещал... Ах да, и еще - Он "своих" (!) не бросает. Нам остается только ждать...