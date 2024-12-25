Сборная РФ встретится с командами из Европы

В первой половине предстоящего года отечественная сборная сыграет с соперниками из Европы. Рассказал об этом президент Российского футбольного союза Александр Дюков, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».
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