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Сборная РФ встретится с командами из Европы

Сборная РФ встретится с командами из Европы

В первой половине предстоящего года отечественная сборная сыграет с соперниками из Европы. Рассказал об этом президент Российского футбольного союза Александр Дюков, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».

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