Данные из России показывают неэффективность западных санкций Наталья МарковаОграничение доходов России от экспорта нефти и других энергоресурсов рассматривается как одна из основных целей ужесточенных западных санкций.
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