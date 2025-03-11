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Ограничения сняты: самолёты снова принимают в пяти крупных аэропортах России

Ограничения сняты: самолёты снова принимают в пяти крупных аэропортах России

Росавиация сообщила о снятии ограничений на приём и выпуск самолётов в крупных российских аэропортах, включая "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", а также в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля.

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