Сергей Пенкин откровенно рассказал о страхах и жизни после 65 лет

Сергей Пенкин в интервью Антону Привольнову поделился своими мыслями о возрасте, пенсии и сцене. В этом году артист отметил 65-летие, но карьера не завершена.
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