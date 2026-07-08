Коварство москалей безгранично.

уважаемый , видеть в живую в наш век не к чему есть интернет и есть живой свидетель там . а что о заправках АЗС . я два дня пытался заправить авто первый раз приехал в 7 утра , а в 10 бензин закончился . на следующее утро поехал в 5 утра и тоже не успел . мне сказали нужно с вечера стоять и сто процентов можно залить АИ 92 30 литров а у меня хоть старенькая Тойота ..ну до расскажу дальше . поехал в город за 50 км там 2 росс нефть и 2 гас пром . успел таки заправить но на двух заправках теже 30 литров а к обеду город был сухой . а главное если картинки показывать , у нас всё красиво

Александр Симаков

Ай да маладец, Владимир Загуменников! Ты же сам же написал, что хохлы с западом воюют с нами? Но надо обвинять не хохлов, в том, что они наши НПЗ атакуют, не запад, за то, что что он поддерживает Украину, а наши власти, за то, что бензина тебе не хватает? Картинки красивые, а бензина нету? Извиняюсь, но куда ты на своей старенькой Тойоте в своем райцентре гоняешь и за сутки 30 литров бензина сжигаешь? P.S. У нас не все красиво, и бензина сейчас не хватает, потому что война идет. А такие, как ты, разводя нытье и обвиняя власти, только воду на мельницу этих самых бандеровцев льют. Ты подтверждаешь, что они достигли своей цели - отчитываешься перед их спонсорами за хорошо проделанную ими работу. А значит западные спонсоры дадут им ещё денег на оружие и беспилотники, которые бандеровцы купят, чтобы убить твоего сына. Башкой надо думать, а не бензобаком.