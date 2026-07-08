Неспешный разговор
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Неспешный разговор

21 802 подписчика

Коварство москалей безгранично.

Коварство москалей безгранично.

План, что и говорить, был хорош, простой и ясный, лучше не придумать. Недостаток у него был только один: КЛЯТЫ МОСКАЛИ! Инфантильные нацисты — это нечто! Мы, говорят, хотели чуток русню повбывати, терактов немножко, позигушечки, говна понакидать и вот это всё.

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Комментарии
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Геннадий Загуменов
уважаемый , видеть в живую в наш век не к чему есть интернет и  есть живой свидетель там . а что о заправках  АЗС . я два дня пытался заправить авто первый раз приехал в 7 утра , а в 10 бензин закончился . на следующее утро поехал в 5 утра и тоже не успел . мне сказали нужно  с вечера стоять и сто процентов можно залить АИ 92 30 литров а у меня хоть старенькая Тойота ..ну до расскажу дальше  . поехал в город за 50 км там 2 росс нефть и 2 гас пром . успел таки заправить но на двух заправках теже 30 литров  а к обеду город был сухой . а главное если картинки показывать , у нас всё красиво
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4 н.
Владимир Абрамчук
Вы хотите сказать, что посетили по две АЗС &quot;Роснефть&quot; и &quot;Газпром&quot; и так и не смогли правильно написать их названия?
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4 н.
Александр Симаков
Ай да маладец, Владимир Загуменников! Ты же сам же написал, что хохлы с западом воюют с нами?  Но надо обвинять не хохлов, в том,  что они наши НПЗ атакуют, не запад, за то, что что он поддерживает Украину, а наши власти, за то, что бензина тебе не хватает? Картинки красивые, а бензина нету?  Извиняюсь, но куда ты на своей старенькой Тойоте в своем  райцентре гоняешь и за сутки 30 литров бензина сжигаешь?  P.S. У нас не все красиво, и бензина сейчас не хватает, потому что война идет. А такие, как ты, разводя нытье и обвиняя власти, только воду на мельницу этих самых бандеровцев льют.  Ты подтверждаешь, что они достигли своей цели - отчитываешься перед их спонсорами за хорошо проделанную ими работу. А значит западные спонсоры дадут им ещё денег на оружие и беспилотники, которые бандеровцы купят, чтобы убить твоего сына. Башкой надо думать, а не бензобаком.
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4 н.