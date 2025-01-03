Попытка Ильхама сблизиться с русской Алиной обернулась неудачей и массажным процедурами в исполнении русских ребят

agadadaw KERIMOV

Явно видно, что автор не журналист, не имеет высшего образования, просто, какой-то озабоченный человек, вещает лапшу читателям, вроде бы "серьезной" рубрики, читатели тоже поддались этому лапше- вещателю. В 19 лет, во первых- Ильхама отец являлся членом Политбюро, когда он переехал в Москву, перевел из Азербайджанской Социалистической Республики в РСФСР, в столицу СССР, на постоянное жительство в г. Москве 1000 сотрудников КГБ, для личной охраны и охраны членов своей семьи. Студента Ильхама сопровождали на занятия, на прогулку, на развлечения десятки боевых сотрудников КГБ, только один из них мог бы, раскидать этих 10- ти молодых ребят по парку. Все его телефонные разговоры, знакомства и встречи были подконтрольно КГБ СССР, в частности и сотрудникам Московскому КГБ. В связи с чем, я предлагаю, что автор и большинство из пишущих читателей, действующие подчиненные сотрудники автора.