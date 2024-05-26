Ведёт огонь по всему азимуту: артиллерийская система AGM установлена на новую колёсную базу Ведёт огонь по всему азимуту: артиллерийская система AGM установлена на новую колёсную базуНа прошедшей на днях в Париже конференции Future Artillery Conference компании KNDS Deutschland (ранее KMW) и GDELS представили новую самоходную гаубицу.
Комментарии
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Николай Герасименко
Интересно, для кого выложена эта информация с ТТХ? Автор нас запугивает или хвастается западным вооружением?
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11 час.
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