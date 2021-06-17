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Трамп рассказал о "невероятных" перспективах отношений США с Россией

Трамп рассказал о "невероятных" перспективах отношений США с Россией

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что отношения Вашингтона с Москвой могли бы быть "потрясающими".

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Alex Imen
Но нагадил изрядно. Вел себя привычно, как коммерсант. Но у нас ресурсы минеральные, а у них экономика виртуальная, реальный сектор переместили в Китай.
Лирина Полесская (Вяткина)
Браво. ТРАМ-пам-пам !!!

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