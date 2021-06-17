Трамп рассказал о "невероятных" перспективах отношений США с Россией

МОЯ СТРАНАПолитикаТрамп рассказал о "невероятных" перспективах отношений США с Россией Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что отношения Вашингтона с Москвой могли бы быть "потрясающими".Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAIAlex ImenНо нагадил изрядно. Вел себя привычно, как коммерсант. Но у нас ресурсы минеральные, а у них экономика виртуальная, реальный сектор переместили в Китай.Лирина Полесская (Вяткина)Браво. ТРАМ-пам-пам !!!Комментировать
Свежие комментарии