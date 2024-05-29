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  • alik3456 Джексон
    Титьки тряслись от эге...Володин обещал ра...
  • миссис Кнопка
    Странные у Вас мысли: этак мы дойдем черт знает до чего. А давайте Вы не будете носить все эти колечки-цепочки-сережк...Володин обещал ра...
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Вихорева: ЕСПЧ расследует дело против Украины о пытках военнопленного россиянина

Вихорева: ЕСПЧ расследует дело против Украины о пытках военнопленного россиянина

Донецкая правозащитница Ирина Вихорева сообщила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал процесс "Резников против Украины" в связи с пытками российского военнопленного, шахтера из Донецка Дениса Резникова.

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