Вихорева: ЕСПЧ расследует дело против Украины о пытках военнопленного россиянина

Донецкая правозащитница Ирина Вихорева сообщила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал процесс "Резников против Украины" в связи с пытками российского военнопленного, шахтера из Донецка Дениса Резникова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии