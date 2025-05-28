США аннулируют визы: студенты из КНР под угрозой из-за связи с партией

Сенатор Рубио объявил, что США аннулируют визы для студентов из Китая. Мера касается тех, кто предположительно связан с Компартией Китая, и отражает ужесточение визовой политики США в отношении китайских граждан.
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