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Frontiers: похудение снижает пищевую зависимость, влияя на активность мозга

Frontiers: похудение снижает пищевую зависимость, влияя на активность мозга

Исследователи из Института управления здравоохранением больницы общего профиля НОАК в Пекине (Китай) выяснили, что процесс похудения снижает активность областей мозга, ответственных за формирование зависимости (в том числе пищевой) путем изменения микрофлоры кишечника.

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