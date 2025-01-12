☔️А пока мы радуемся весеннему теплу в январе, наши подписчики передают нам настоящий зимний привет☃️ с высот Домбая - 3500 м над уровнем моря.
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☔️А пока мы радуемся весеннему теплу в январе, наши подписчики передают нам настоящий зимний привет☃️ с высот Домбая - 3500 м над уровнем моря.