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NYT: Тейшейра начал публиковать секретные бумаги Пентагона менее чем через 48 часов после начала спецоперации России на Украине

NYT: Тейшейра начал публиковать секретные бумаги Пентагона менее чем через 48 часов после начала спецоперации России на Украине

Рядовой ВВС Нацгвардии Соединенных Штатов Джек Тейшейра начал сливать в интернет секретные бумаги американского министерства обороны менее чем через 48 часов после начала специальной военной операции (СВО) Москвы на Украине.

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