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Американские и украинские приоритеты расходятся — New York Times

Американские и украинские приоритеты расходятся — New York Times

«Американские и украинские приоритеты расходятся» — материал с таким заголовком вышел в New York Times со ссылкой на неназванных советников Байдена, которые поделились своим мнением в частном порядке на условиях анонимности.

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