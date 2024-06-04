Американские и украинские приоритеты расходятся — New York Times

«Американские и украинские приоритеты расходятся» — материал с таким заголовком вышел в New York Times со ссылкой на неназванных советников Байдена, которые поделились своим мнением в частном порядке на условиях анонимности.
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