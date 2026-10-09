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FiNE NEWS

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Владивосток взмыл в небо: парящая площадка открыла новые горизонты для города!

Владивосток шагнул в будущее, и это будущее теперь доступно с высоты птичьего полёта! Третья очередь Нагорного парка, открывшаяся для гостей города, стала настоящим сюрпризом — главной изюминкой стала парящая видовая площадка, откуда открывается просто захватывающий дух вид на всю столицу Приморья.

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