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Журнал о бизнесе и инвестициях

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У фигуранта дела экс-замглавы Минобороны Иванова изъяли имущество на 1,37 млрд рублей

У фигуранта дела экс-замглавы Минобороны Иванова изъяли имущество на 1,37 млрд рублей

Фигурант дела экс-замглавы Минобороны Бородин приговорен к восьми годам колонии строгого режима по делу о взятках и легализации преступных доходов, у него также конфисковали имущество на 1,37 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».

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