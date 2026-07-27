У фигуранта дела экс-замглавы Минобороны Иванова изъяли имущество на 1,37 млрд рублей

Фигурант дела экс-замглавы Минобороны Бородин приговорен к восьми годам колонии строгого режима по делу о взятках и легализации преступных доходов, у него также конфисковали имущество на 1,37 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)