Max'd Out Again: FAA Proposes Inspections For Hundreds Of Boeing 737 Planes Over Seat Installations Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, The Federal Aviation Administration (FAA) is proposing an inspection of hundreds of seats installed in Boeing 737 Max aircraft due to safety concerns.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии