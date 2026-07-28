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Max'd Out Again: FAA Proposes Inspections For Hundreds Of Boeing 737 Planes Over Seat Installations

Max'd Out Again: FAA Proposes Inspections For Hundreds Of Boeing 737 Planes Over Seat Installations

Max'd Out Again: FAA Proposes Inspections For Hundreds Of Boeing 737 Planes Over Seat Installations Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, The Federal Aviation Administration (FAA) is proposing an inspection of hundreds of seats installed in Boeing 737 Max aircraft due to safety concerns.

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