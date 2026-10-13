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Аргументы и Факты

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Организаторы подтвердили, что россиянам вернут все деньги за концерты Уэста

Организаторы подтвердили, что россиянам вернут все деньги за концерты Уэста

Компания Say Agency, являющаяся организатором отмененных концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, подтвердила, что зрителям вернут деньги за билеты.

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