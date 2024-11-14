Для того, чтобы достать фуру, гружённую 20 тоннами лука, спасатели используют специальный поезд

Для того, чтобы достать фуру, гружённую 20 тоннами лука, спасатели используют специальный поездРаботы будут выполнены, проблемных вопросов нет, сообщил начальник 6-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по РК Сергей Сорокин.
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