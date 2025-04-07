Евгений Анисимов: «Сохранить память о Петре I и передать горожанам»

Научный руководитель Института Петра Великого, профессор Высшей школы экономики Санкт-Петербурга – о юбилее вуза Северной столицы Инициатором создания Института Петра Великого был Даниил Александрович Гранин.
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