Собянин: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта

Всего в столичных клиниках госпитализированы 94 пострадавших В ходе совещания о мерах после теракта в Crocus City Hall мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что к настоящему моменту из больниц столицы выписаны 18 человек из 94 госпитализированных после трагедии.