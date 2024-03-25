Собянин: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта

Всего в столичных клиниках госпитализированы 94 пострадавших В ходе совещания о мерах после теракта в Crocus City Hall мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что к настоящему моменту из больниц столицы выписаны 18 человек из 94 госпитализированных после трагедии.
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