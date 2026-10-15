Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех готова создать новое оборудование для энергетики мощностью до 45 МВт.
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