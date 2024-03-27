На главной площади Екатеринбурга пройдет ярмарка. Власти обещают усилить охрану

В ближайшие выходные на площади 1905 года в Екатеринбурге пройдет традиционная весенняя ярмарка. Ради размещения торговых рядов парковку напротив мэрии закроют с 5 часов утра 29 марта и до 19 часов 31 марта.
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