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На главной площади Екатеринбурга пройдет ярмарка. Власти обещают усилить охрану

На главной площади Екатеринбурга пройдет ярмарка. Власти обещают усилить охрану

В ближайшие выходные на площади 1905 года в Екатеринбурге пройдет традиционная весенняя ярмарка. Ради размещения торговых рядов парковку напротив мэрии закроют с 5 часов утра 29 марта и до 19 часов 31 марта.

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