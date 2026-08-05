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Нефтегазовые доходы России сократились

Нефтегазовые доходы России сократились

По итогам первых семи месяцев 2026 года нефтегазовые доходы федерального бюджета России составили 4,595 триллиона рублей, что на 16,7 процента меньше результата прошлого года, когда они были равны 5,522 триллиона рублей.

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