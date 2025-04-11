«Отбой тарифной тревоги» от Трампа – вынужденная мера или хитрый план?

Невероятный кульбит, который продемонстрировал Дональд Трамп, поставив на паузу в 90 дней свои же драконовские пошлины, вызвавшие настоящее цунами в мировой экономике, произвел фурор едва ли не больший, чем само развязывание главой Белого дома «тарифной войны» против всего света.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии