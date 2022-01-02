Новогодний взрыв в квартире на Рыбацком мог произойти из-за сигнальной ракеты

Во время инцидента частично обрушилась лоджия. В ночь на 1 января около 02:50 в трехкомнатной квартире дома № 19 на Рыбацком проспекте, принадлежащей 62-летней портнихе, произошел взрыв, из-за которого выбило окно, а лоджия частично обрушилась.