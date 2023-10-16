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Шесть причин украинской нелюбви

Шесть причин украинской нелюбви

Все счастливые нации похожи друг на друга, и только несчастливые нации несчастливы по-своему. Французскую нацию одолевают клопы.

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Комментарии
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Н
Ната
Манера изложения 👍!
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8 час.
Natalija Osminina
Не в бровь, а в глаз - тупейший чванливый сброд.
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5 час.
Natalija Osminina
И кстати, насчет вступления Украины в ЕС в 2030 году. Это как по Ходже Насреддину: либо к этому году помрет Украина, либо ЕС, либо сам эмир-США.
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4 час.

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