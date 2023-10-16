Шесть причин украинской нелюбви

Не в бровь, а в глаз - тупейший чванливый сброд.

Natalija Osminina

И кстати, насчет вступления Украины в ЕС в 2030 году. Это как по Ходже Насреддину: либо к этому году помрет Украина, либо ЕС, либо сам эмир-США.