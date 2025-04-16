Как получить справку о пожаре? Эту государственную услугу и официальный документ можно получить несколькими способами: 1️⃣- на портале МЧС России: ⭕нажать на кнопку «Подать заявление».
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Как получить справку о пожаре? Эту государственную услугу и официальный документ можно получить несколькими способами: 1️⃣- на портале МЧС России: ⭕нажать на кнопку «Подать заявление».