Суд РФ заочно арестовал экс-министра финансов Украины Шлапака и генерала Довганя

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего министра Украины Александра Шлапака и командующего войсками оперативного реагирования, генерал-лейтенанта Вооруженных сил республики Игоря Довганя.
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