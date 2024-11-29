Партия социалистов инициирует вотум недоверия правительству и настаивает на досрочных парламентских выборах

Партия социалистов Молдовы заявила, что в условиях продолжающегося кризиса в энергетической сфере и неспособности правительства Дорина Речана предпринять действенные меры для защиты граждан и экономики страны инициирует процедуру вотума недоверия правительству.
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