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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Вручение членских билетов ПО ГУО ´Детский сад № 60 г. Бобруйска´ РОО ´Белая Русь´.

Вручение членских билетов ПО ГУО ´Детский сад № 60 г. Бобруйска´ РОО ´Белая Русь´.

15 апреля состоялось вручение членских билетов ПО ГУО ´Детский сад № 60 г. Бобруйска´ РОО ´Белая Русь´ В ряды вновь прибывших членов общественной организации вступили люди с активной гражданской позицией, инициативные, активно участвующие в общественной работе, а также те, кому не чужды принципы дружбы и сплочённости.

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