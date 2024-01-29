Начало февраля порадует жителей Приангарья теплом

Конец января в Иркутской области выдался холодным, например, сегодня по области местами идет снег, температура температура -16,-21°, в пониженных формах рельефа -26,-31°, в Катангском, Киренском, Усть-Кутском, северо-восточных и верхнеленских районах -25,-30°.
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