Начало февраля порадует жителей Приангарья теплом

Конец января в Иркутской области выдался холодным, например, сегодня по области местами идет снег, температура температура -16,-21°, в пониженных формах рельефа -26,-31°, в Катангском, Киренском, Усть-Кутском, северо-восточных и верхнеленских районах -25,-30°.