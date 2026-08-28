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Газета «Культура»

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«Советский Тесла»: 130 лет Льву Термену, человеку, который заставил воздух петь

«Советский Тесла»: 130 лет Льву Термену, человеку, который заставил воздух петь

28 августа исполняется 130 лет со дня рождения выдающегося ученого Льва Термена, которого часто называют «советским Теслой» из-за его новаторских изобретений в области электричества, масштабного ума и необычной, полной тайн судьбы.

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