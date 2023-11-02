Создание цветника и уход за ним – задача не такая уж и простая, как кажется на первый взгляд

﻿﻿Создание цветника и уход за ним – не такая простая задача, как кажется на первый взгляд. Простая посадка всех понравившихся цветов, а также время от времени полив и прополка никоим образом не является гарантией того, что растения будут пышно цвести и радовать глаз.