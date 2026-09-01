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"Этажи": банк потребует вернуть ипотеку досрочно из-за ухудшения состояния залога

"Этажи": банк потребует вернуть ипотеку досрочно из-за ухудшения состояния залога

Банк может потребовать вернуть ипотеку досрочно из-за значительного ухудшения состояния квартиры в залоге из-за действий заемщика.

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