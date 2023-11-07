Строительные "сливки" Мигачёва: Тепин потянет за собой вице-губернатора?

Уголовная история экс-министра строительства Саратовской области Дмитрия Тепина может быть лишь "первой ласточкой" в большом деле, связанном с возведением и распределением жилья, которое строят на бюджетные средства.
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