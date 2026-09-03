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Аргументы и Факты

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«Ростех» впервые представит «стелс»-дроны для запуска с истребителя Су-57

«Ростех» впервые представит «стелс»-дроны для запуска с истребителя Су-57

Госкорпорация «Ростех» на Международном авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow 2026 впервые продемонстрирует многофункциональные «стелс»-беспилотники для запуска с борта истребителя пятого поколения Су-57.

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