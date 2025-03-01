Советник председателя ЦБ высказался о жестком курсе регулятора по инфляции

Центробанк жестко настроен на достижение цели по инфляции — ее снижения до 4%. Такое заявление сделал в рамках конференции Cbonds&Smart-Lab PRO облигации советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов, передает агентство «Прайм».
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