За Анастасией Заворотнюк с мужем числится опять огромный долг

Актриса Анастасия Заворотнюк задолжала огромную сумму по налогам. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» ведет уединенную жизнь в своем загородном особняке и продолжает лечиться от глиобластомы (рака головного мозга).
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