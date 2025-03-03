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Закон, порядок, государство

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Сотрудники уголовного розыска задержали в столичном районе Южное Медведково двоих подозреваемых в мошенничестве с ущербом 4 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по району Южное Медведково г. Москвы во взаимодействии с УФСБ России по г.

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