Путин поздравил коллектив и ветеранов ОКБ Сухого с 85-летием организации

Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого отмечает 85-летие, за этой впечатляющей датой стоит труд нескольких поколений талантливых ученых, конструкторов, инженеров, летчиков-испытателей, специалистов, внесших поистине выдающийся вклад в развитие авиапромышленности России, в укрепление ее обороноспособности и нацбезопасности.
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