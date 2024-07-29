Путин поздравил коллектив и ветеранов ОКБ Сухого с 85-летием организации

Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого отмечает 85-летие, за этой впечатляющей датой стоит труд нескольких поколений талантливых ученых, конструкторов, инженеров, летчиков-испытателей, специалистов, внесших поистине выдающийся вклад в развитие авиапромышленности России, в укрепление ее обороноспособности и нацбезопасности.