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Захар Прилепин рассказал, как относится к сбежавшим из России Галкину и Слепакову

Захар Прилепин рассказал, как относится к сбежавшим из России Галкину и Слепакову

Писатель Захар Прилепин рассказал о своем отношении к юмористу Максиму Галкину (признан иноагентом в РФ) и комику Семену Слепакову (признан иноагентом в РФ).

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