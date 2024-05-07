В ГУ МВД России по Красноярскому краю полицейские и общественники подвели итоги конкурса детских рисунков «Подвиг великий и вечный»

В преддверии празднования 79-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. сотрудники Культурного центра ГУ МВД России по Красноярскому краю организовали среди детей сотрудников органов внутренних дел и воспитанников подшефных детских домов конкурс рисунков «Подвиг великий и вечный».