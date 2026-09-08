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Царьград

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Озон банк запустил автокредиты до 5 млн рублей в тестовом режиме

Озон банк запустил автокредиты до 5 млн рублей в тестовом режиме

Озон банк, подразделение маркетплейса Ozon, начал предоставление автокредитов в тестовом режиме. Кредиты можно оформить на автомобили, приобретаемые на Ozon, на сумму до 5 млн рублей сроком от 1 до 8 лет.

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