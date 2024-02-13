Россия вновь возвращает своё. Крупнейший актив по производству ферросплавов для ВПК отходит государству

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Свердловский суд арестовал активы компании ЧЭМК (Челябинский электрометаллургический комбинат), а Генпрокуратура подала иск об изъятии крупнейшего в стране предприятия по производству ферросплавов в пользу государства.
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