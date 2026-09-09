«Калугаоблводоканал» закупил топливо на 64,2 млн рублей

«Калугаоблводоканал» закупит 500 тысяч литров солярки по цене 89,98 рублей за литр. Также в список вошли: бензин АИ-92 — 200 тысяч литров по цене 79,19 рублей за литр и бензин АИ-95 — 40 тысяч литров по 83,77 рублей за литр.
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