Бывший начальник полиции Перми может стать вице-мэром

Экс-силовик рассматривается сразу на две должности во властных структурах.Бывший начальник УМВД Перми, начальник департамента общественной безопасности администрации Перми Алексей Туров может занять пост заместителя главы города по безопасности.
Экс-силовик рассматривается сразу на две должности во властных структурах.Бывший начальник УМВД Перми, начальник департамента общественной безопасности администрации Перми Алексей Туров может занять пост заместителя главы города по безопасности.
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