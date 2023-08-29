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Бывший начальник полиции Перми может стать вице-мэром

Бывший начальник полиции Перми может стать вице-мэром

Экс-силовик рассматривается сразу на две должности во властных структурах.Бывший начальник УМВД Перми, начальник департамента общественной безопасности администрации Перми Алексей Туров может занять пост заместителя главы города по безопасности.

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